«Один дома» остаётся самым популярным новогодним фильмом

Москвичи не перестают пересматривать легендарный фильм «Один дома» снова и снова.
По данным Московской городской телефонной сети, рождественская комедия второй год подряд остаётся самым популярным у москвичей фильмом в новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января.
В десятку самых просматриваемых фильмов прошедших каникул вошли «Дэдпул 2», «Елки 5», «Джуманджи: Зов джунглей», «Хищник», «Альфа» и «Поиск». За просмотром фильмов жители столицы провели около 10 тысяч часов, сообщает «Москва 24».
Ранее News.ru писал о том, что итоги работы российской киноиндустрии в 2018 году и планы на будущее обсудили на пресс-конференции в Москве. Прошедший год для российских кинематографистов выдался весьма успешным. Отечественные картины собрали в прокате 13,8 миллиарда рублей, а посмотрели их почти 58 миллионов человек.