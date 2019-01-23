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«Один дома» остаётся самым популярным новогодним фильмом

Кадр из фильма «Один дома» 20th Century Fox Film Corporation

Кадр из фильма «Один дома»

общество [ версия для печати ]

Москвичи не перестают пересматривать легендарный фильм «Один дома» снова и снова.

По данным Московской городской телефонной сети, рождественская комедия второй год подряд остаётся самым популярным у москвичей фильмом в новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января.

В десятку самых просматриваемых фильмов прошедших каникул вошли «Дэдпул 2», «Елки 5», «Джуманджи: Зов джунглей», «Хищник», «Альфа» и «Поиск». За просмотром фильмов жители столицы провели около 10 тысяч часов, сообщает «Москва 24».

Ранее News.ru писал о том, что итоги работы российской киноиндустрии в 2018 году и планы на будущее обсудили на пресс-конференции в Москве. Прошедший год для российских кинематографистов выдался весьма успешным. Отечественные картины собрали в прокате 13,8 миллиарда рублей, а посмотрели их почти 58 миллионов человек.


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