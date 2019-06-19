https://static.news.ru/photo/9568432e-9277-11e9-8f2b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Масштабные разыскные мероприятия по делу о финансировании терроризма прошли в нескольких регионах России. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, преступная группировка, в которую входили россияне, занималась сбором денег через платёжные системы и банковские карты. Все собранные средства мошенники направляли на финансирование ИГ (запрещено в России). Преступникам удалось собрать не менее восьми миллионов рублей, передаёт РИА Новости .

Обыски по делу прошли на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан. В столичном регионе были задержаны двое предполагаемых финансистов. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков заявил, что террористы научились печатать оружие на 3D-принтерах. Он подчеркнул, что такое оружие невозможно обнаружить металлодетектором, писал News.ru.