Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан не просил у ФСИН приглашённых врачей
Павел Ермолаев
18:49, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/8229927e-9e73-11e9-9a98-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Американец Пол Уилан, находящийся в СИЗО из-за подозрений в шпионаже, не просил о проведении обследования приглашёнными врачами.
До настоящего времени Уилан в администрацию учреждения с заявлением о необходимости проведения обследования приглашёнными врачами-специалистами в установленном порядке не обращался, а соответствующее разрешение в учреждение не поступало, — сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.
В ведомстве добавили, что показаний для обследования Уилана в сторонних медицинских организациях нет.
Он был задержан в конце 2018 года. Как заявила ФСБ, это произошло при проведении «шпионской акции». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.
Ранее News.ru писал о том, что брат арестованного в РФ Уилана обеспокоился отсутствием писем от него.