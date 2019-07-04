https://static.news.ru/photo/8229927e-9e73-11e9-9a98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Американец Пол Уилан, находящийся в СИЗО из-за подозрений в шпионаже, не просил о проведении обследования приглашёнными врачами.

До настоящего времени Уилан в администрацию учреждения с заявлением о необходимости проведения обследования приглашёнными врачами-специалистами в установленном порядке не обращался, а соответствующее разрешение в учреждение не поступало, — сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве добавили, что показаний для обследования Уилана в сторонних медицинских организациях нет.

Он был задержан в конце 2018 года. Как заявила ФСБ, это произошло при проведении «шпионской акции». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее News.ru писал о том, что брат арестованного в РФ Уилана обеспокоился отсутствием писем от него.