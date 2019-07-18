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Обвинения председателю группы компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову будут предъявлены 18 июля. Об этом говорится в официальном заявлении компании, которое получил News.ru.

18 июля 2019 года органы предварительного следствия намерены предъявить Д.П. Мазурову обвинения, — сказано в заявлении.

Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля. Ему вменяют ч. 4 статьи 159 УК — «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере». Сбербанк написал на него заявление. Его подозревают в хищении кредитных средств, которые были предоставлены Мазурову на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завод. Мазуров владел им до ноября 2018 года, после этого предприятие полностью отошло под управление Сбербанка.

15 июля суд заключил бизнесмена под стражу до 12 сентября.

Ранее News.ru писал о том, как прошло судебное заседание об избрании Мазурову меры пресечения.