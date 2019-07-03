Образовательные учреждения уже с сентября 2019 года могут начать обучение новой профессии. По словам председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, речь идёт о специальности «цифровой куратор».
Она уточнила, что профстандарт был разработан и принят в 2018 году. Фактически это консультант в области информационных технологий. Духанина отметила, что уже есть люди, которые занимаются оказанием таких услуг.
Член ГД сообщила, что стандарт предполагает два уровня квалификации — третий и пятый. Последняя направлена на тех, кто хочет получить второе высшее образование или пройти переобучение, а первая — на старшеклассников, которые смогут получить квалификационное свидетельство вместе с аттестатом, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники Следственного комитета (СК) принимают участие в организации и проведении занятий в кадетских классах, предоставляя технику и материально-учебную базу. Кадетские корпуса и академии уже полностью финансируются ведомством.