https://static.news.ru/photo/81cb0af6-9d83-11e9-b67f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Образовательные учреждения уже с сентября 2019 года могут начать обучение новой профессии. По словам председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, речь идёт о специальности «цифровой куратор».

Она уточнила, что профстандарт был разработан и принят в 2018 году. Фактически это консультант в области информационных технологий. Духанина отметила, что уже есть люди, которые занимаются оказанием таких услуг.

Член ГД сообщила, что стандарт предполагает два уровня квалификации — третий и пятый. Последняя направлена на тех, кто хочет получить второе высшее образование или пройти переобучение, а первая — на старшеклассников, которые смогут получить квалификационное свидетельство вместе с аттестатом, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что сотрудники Следственного комитета (СК) принимают участие в организации и проведении занятий в кадетских классах, предоставляя технику и материально-учебную базу. Кадетские корпуса и академии уже полностью финансируются ведомством.