Тактическое бессмертие будет достигнуто уже к середине столетия

https://news.ru/storage/news/85942d592909e5572703357d4388733e/e158ba86-8e97-4b54-91c4-4645ff78b876_850.jpg Alcon Entertainment

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Футурологи подвели итоги года

Альберт Эйнштейн в своё время сказал: «Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро». В отличие от великого физика, сегодня о будущем задумываются многие научные деятели, а часть из них сделала завтрашний день своей профессией. И с кем поговорить о том, что ждёт человечество уже в ближайшие годы, как не с футурологами? News.ru привлёк к беседе сразу нескольких специалистов — писателя Максима Калашникова, биофизика Игоря Артюхова и председателя «Клуба проектирования будущего» Константина Фрумкина.

Итоги года

Максим Калашников

2018 год — год, когда рухнули многие поверхностные проекты. Я бы назвал его «годом лопанья радужных воздушных пузырей».

Константин Фрумкин

Технологические итоги 2018 года большого оптимизма не вызывают — не видим мы изобретений, который заставили бы нас ахать и охать. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к списку 150 главных изобретений, составленных журналом Times. Там мы видим: нервущиеся колготки из материала для бронежилетов за 600 долларов, видим растительные сосиски со вкусом мяса, видим разнообразные гаджеты — медицинские, игровые и так далее, видим линзы для глаз, меняющие свою прозрачность в зависимости от освещения и так далее. Изобретений много, и, наверное, они улучшат нашу жизнь, но все они — комбинация уже существовавших ранее технологий, очень маленькие шажки вперёд. Но важно другое: важно не только открывать какие-то новые технологии, а массово распространить и правильно скоординировать уже имеющиеся, выстроить систему анализа данных.

Беспилотные летательные аппараты

Максим Калашников

Футурологи давно предсказывали вмешательство беспилотной техники в полёты самолётов. Первая книга была издана ещё в 90-ом году, и в ней предсказывали покушение: когда беспилотный летательный аппарат сбивает самолёт. Сейчас это становится реальностью. Много лет назад ещё говорил, что нужно заниматься многоцелевыми БПЛА малого и среднего класса, которые могли бы действовать стайно. К сожалению, Россия отстаёт в этом вопросе. Terry Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Игорь Артюхов

Весь беспилотный транспорт будет развиваться, но это будет не настолько взрывообразное развитие, как на начальном этапе. Можно провести аналогию с обычными автомобилями: 100 лет назад, в начале их появления, они менялись очень быстро, затем этот процесс замедлился. Дроны появились как результат того, что были получены сверхпрочные и сверхлёгкие материалы, из которых их можно делать; появились мощные магнитные материалы; появились энергоёмкие литиевые аккумуляторы, которые несут большое количество энергии при небольшом весе, а также появилась соответствующая электроника. И всё это сложилось вместе — получился дрон. Сейчас путей развития для чего-то, кроме электроники, не видно. Могут появиться ещё более ёмкие аккумуляторы, могут появиться ещё более прочные материалы. Развиваться будут не сами дроны, а области их применения — доставка, шпионаж, военное применение, использование в спасательных операциях. Я думаю, что эволюция самих дронов будет идти в сторону миниатюризации: размеры беспилотника будут становиться всё меньше и меньше, чтобы он только мог поднять камеру (камеры тоже постепенно станут уменьшаться) и полететь с ней. Параллельно получат развитие квадракоптеры, которые смогут перемещать людей. Сейчас такие квадракоптеры тоже есть, но это пока игрушки, а вскоре они станут транспортом.

Биотехнологии и медицина

Максим Калашников

Революция в биотехнологиях продолжается. Как отец будущего биоинженера могу сказать, что в этом вопросе у человечества большой прогресс. Успехи впечатляющие. Правящий класс создаёт новую расу людей. Нанобиотехнологии — путь к созданию сверхчеловека. Нынешняя управляемая биореволюция значительно отличается от евгеники. Евгеника былых времён делилась на положительную и отрицательную. Отрицательная — это когда ты стерилизуешь всех, кого считаешь неполноценным: воры, проститутки, алкоголики, психически нездоровые люди стерилизуются и не могут оставлять потомства. Положительная евгеника чем-то напоминает сельскохозяйственное скрещивание в скотоводстве: умные, энергичные, богатые и успешные люди должны вступать в брак и оставлять такое же успешное потомство. В принципе ничего плохого в такой селекции нет. Работают законы Менделя, все идёт плавно, процесс растягивается на десятилетия.

Евгеника сегодняшнего дня — это когда ты сам редактируешь свой геном, с одной стороны, с другой — вживляешь в тело некую электронику, и тем самым меняешь свойства своего организма. Если наноботы (роботы, способные «чинить» человеческий организм изнутри) всё же будут созданы, то человек сам сможешь лечить свой организм, воспроизводить его и так далее. Один из разделов — получение искусственного тела, куда можно поместить свой мозг, который, на самом деле, может жить до 300 лет. Всё это — процесс создания новой расы. И это процесс необратимый. Богатые станут постепенно превращать себя в эту новую расу. Мы пытались в 2010 году создать движение Россия-2045, чтобы бессмертие было доступно для всех. Но нас не поддержали. Не разглядели перспектив в этом движении. На наш взгляд, мы должны заниматься космической экспансией, бессмертие должно доставаться большинству людей, а не группе избранных. Надо заниматься созданием новой демократической расы, и совместить это с освоением космоса. АГН «Москва»

Константин Фрумкин

Здесь, в сфере биотехнологии и генетики, действительно, следует ожидать прорывов и огромных перемен. Человек вмешивается в собственную природу. Жить мы будем гораздо дольше, при этом будем защищены от болезней. Пока что все изобретения в этой области имеют научное значение и в значительно меньшей степени — прикладное. В 2018 году произошло два важных события. Одно из них — были разработаны новые методы изучения живых существ на эмбриональном уровне, но это пока чисто научные исследования. И, наконец, в Китае произошла попытка редактирования эмбриона человека. Но мало того, что она произошла с нарушением этики, научной и медицинской, она ещё и оказалась неудачной. Реальных шагов в деле редактирования генома человека пока нет. Хотя технология очень перспективная.

О высокотехнологичной медицине. Разные корпорации производят множество носимых гаджетов, которые собирают огромное количество медицинской информации о человеке. Гаджеты не всегда совершенны, но хуже другое: подавляющему большинству пользователей этих гаджетов нечего делать с собранной информацией, эти сведения им не нужны. И нет каких-то медицинских центров, которые бы мгновенно могли компетентно обработать эти данные. Хотя теоретически всё это возможно — удалённые методы диагностирования, и даже уже создана кафедра телемедицины. Далее надо создавать систему, которая станет выдавать рекомендации, а эти рекомендации, в свою очередь, станет уточнять наша обычная, массовая медицина. И вот тогда пользователь какого-нибудь электронного браслета получит не просто возможность проверять свой пульс, но станет получать рекомендации, которые позволят предотвратить критические состояния — инфаркты, инсульты, гипертонический криз и другие. И это будет совсем иной уровень развития высокотехнологичной медицины, иной уровень отслеживания состояния здоровья при использовании уже существующих технологий, что интересно. Это дело ближайших 5-10 лет.

Общество

Максим Калашников

Деиндустриализация, и, в частности, вынос производства в Китай, привёли к разобщению населения — оно практически не может сопротивляться неприятностям. Возьмём «Жёлтые жилеты» — они же ничего не добились: ни смены власти, ни даже смены курса правительства. Макрона не свалили. Никакой позитивной программы у «жёлтых жилетов» нет. И это — часть общей картины разобщённости социума. Julien MattiaLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Игорь Артюхов

Изменения идут слишком быстро, как никогда. И они ещё будут ускоряться. Для человечества это будет шоком, потому что люди не привыкли думать о будущем. Они проецируют его на настоящее. — «чего-то будет побольше, чего-то поменьше». На самом деле будущее может оказаться совсем другим. Мы не готовы к будущему — человечество не считает нужным думать о нём. Футурологию считают смешной наукой, которой занимается всего несколько десятков, может быть, сотен специалистов во всём мире. Всё это приводит к тому, что «шок будущего» — совершенно реальная вещь.

Интересный эффект возникает с разными поколениями — идёт их инверсия. Если раньше отцы учили детей, как жить в этом мире, то сейчас дети учат родителей, потому что они приспособлены к этому миру лучше своих отцов. Такого раньше не было. Возникает мощный психологический эффект: дети могут терять уважение к старшему поколению, и не только к родителям, но и к учителям.

Константин Фрумкин

Существует опасность массовой технологической безработицы, но в ближайшие годы человечеству она не грозит. Возможно, проявит себя лишь в некоторых сферах: например, сильно меняется профессия бухгалтера, чуть-чуть «обкусана» профессия юриста, хотя полное исчезновение юристам не грозит — в этой сфере слишком много неформализуемой информации. Под ударом находятся, например, журналисты — их искусственный интеллект (ИИ) может заменить легко, и для них на рынке труда возникает весьма напряжённое время.

Экология

Максим Калашников

На наших глазах вся эта «эколожеская религия» начала рушиться. Потуги в области альтернативной энергетики я иначе как «эколожеством» не называю. Они ни к чему не привели. Имеющиеся сегодня альтернативные источники — ветровая и солнечная— неудобны, и эта энергия получается дороже, чем «огневая» энергетика. Зачем-то пошли по тупиковому пути, по пути огромных ветряков с огромными лопастями. Хотя есть российская технология ветряных турбин, где эти лопасти не нужны в принципе — ветрякам не надо вертеться. Кроме того, человечество не научилось эффективно накапливать вырабатываемую альтернативными источниками энергию — имеющиеся аккумуляторные устройства слишком дороги и неэффективны. Проблема не решена. Человечество пошло по ложному пути.

Надо было развивать новую ядерную безопасную энергетику, использовать энергию низкоэнергетических термоядерных реакций — LENR. Это гораздо более предсказуемая и управляемая человеком энергия. Интересны безопасные реакторы БРЕСТ, на быстрых нейтронах, о которых говорил Адамов. Это реакторы, способные работать на необогащённом уране. Вот чем надо было заниматься. Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Проекты Илона Маска

Максим Калашников

Электромобили неэффективны. Они слишком дороги. Авто, размером с ивалидку советского времени, стоит как полноценный бензиновый автомобиль с гораздо более высокой ёмкостью бака. Электромобили практически недоступны, невыгодны для людей, и даже массовое производство не сделает их намного дешевле. На этом погорит одна из химер Илона Маска — автомобиль Tesla. Куда более дееспособен великолепный новый двигатель Александра Сергеева из Тольятти. Великолепный двухтактный двигатель внутреннего сгорания, у которого почти нулевой выхлоп токсичных веществ.

Вообще 2018 год — года краха поверхностных попыток развития технологий a-la Илон Маск. Большинство его проектов накрывается, за исключением космических. Проект «гиперпетля» — рухнул. Мы посмеялись, когда Маск заявил о своём намерении воплотить это в жизнь. Во-первых, это проект русского инженера Штейнберга. Он заговорил о вакуумной трубе и движении с помощью электромагнитной трубы ещё в 1911 году. Маск этот проект вытащил, построил опытные участки. Но уже сейчас видно, что этот проект будет таким же нерентабельным с точки зрения экономики, как и "Конкорд" или Ту-144. Как будут двигаться эти модули внутри трубы, вдруг что-то случится? Придётся пускать воздух в трубы, чтобы эвакуировать людей... Этот вид транспорта — тупиковый путь. Опытные «петли» Маска будут работать, но они никогда не окупятся.

Константин Фрумкин

Все проекты Илона Маска замечательны, но человечеству пока неясна их рентабельность. Особенно это касается его космических проектов. Я не специалист, но в открытых источниках говорят о том, что его запуски — подозрительно дешёвые. Вполне вероятно, что его космическая программа существует благодаря грантам правительства США. Фактически это — второе NASA. Что касается его автомобиля Tesla, то в мире электромобилей он очень хорош. Его аккумуляторы — одни из лучших, но электромобили в целом пока ещё не очень конкурентоспособны по сравнению с автомобилями с бензиновыми двигателями. Это не проблема Маска, это проблема технологии. Я лично хотел бы, чтобы его идея с капсульным вакуумным поездом нашла своё удачное воплощение — Россия с её огромными территориями очень нуждается в таких видах транспорта. SpaceX/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Транспорт

Максим Калашников

Электромобили сами не загрязняют воздух, но для их зарядки надо использовать обычную огневую энергетику. Выбросы переходят из выхлопной трубы в трубу электростанции, только и всего. В этом смысле все задумки Маска провалились. Он выбрал тупиковые варианты — все его проекты провальные, он идёт по тупиковому пути. И здесь бы нам, русским, выступить с нашими проектами, но Москва опять хлопает ушами. Нам, русским, есть что предложить миру. Например, аэроэстакадный транспорт Бартеньева — это экраноплан, летящий над эстакадой. Менее скоростной транспорт, чем гиперпетля Маска и магнитопланы, но окупаемый. Я бы также построил опытную трассу струнного транспорта Юницкого — не на частные деньги, а на государственные, чтобы посмотреть — работает или нет.

Игорь Артюхов

Весь беспилотный транспорт будет развиваться. Отдельная проблема здесь — этическая. Как обучить этике беспилотный автомобиль? Может возникнуть ситуация, когда ему неизбежно будет нужно выбирать — кого задавить? Мужчину или женщину, ребёнка или взрослого; будет ли он настроен на спасение своего пассажира любой ценой или в приоритете будут пешеходы (свернуть в пропасть или сбить человека на улице?)? Будет ли этот выбор зависеть от того, сколько пассажиров внутри беспилотного такси? Здесь очень много нетривиальных задач. Но постепенно будут отказываться от транспорта, за рулём которого сидит человек — это гораздо опаснее, чем беспилотный автомобиль. У беспилотных автомобилей гораздо меньше ДТП. А если их будет много, то они ещё и между собой станут обмениваться информацией, и тогда станут ещё намного безопаснее.

Умный город

Константин Фрумкин

Массовое внедрение уже имеющихся технологий даёт очень интересный эффект. Например, «умный город». Насколько я знаю, департамент городского транспорта Москвы смог проследить потоки пассажиров и смог совместить потоки транспорта с потоками пассажиров. В итоге каждый почувствовал на себе. Насколько удобнее стало пользоваться общественным транспортом. В Москве везде висят электронные камеры, но, по большей части впустую. Есть много технологий, связанных с тем, чтобы собирать сведения с сенсоров, датчиков и телекамер. Когда весь город покроет такая сеть — это будет огромный массив информации. Вообще современная цивилизация отличается тем, что мы производим больше информации, чем можем проанализировать. Когда мы поставим на каждом квадратном метре по датчику, сможем найти технологии, способные проанализировать, и сможем выстроить систему обратной связи (фактические выводы из собранных данных, которые можно применять на практике), наша жизнь станет более эффективной, более экономной. Многие неприятности можно будет предотвратить — от автомобильных аварий и ограблений до пожаров. Проявится много системных эффектов. Игорь Иванко/АГН «Москва»

Квантовые компьютеры

Игорь Артюхов

Квантовые компьютеры построены на других принципах, нежели известные нам обычные компьютеры. Их мощность может быть несоизмеримо больше, чем мощность обычного компьютера. Над их разработкой бьютсят крупнейшие компании мира, и есть, кроме этого, несколько интереснейших стартапов. В любой момент может быть достигнут результат и появится квантовый компьютер — мы стоим на пороге прорыва. Если все пойдёт так, как ожидается, то через несколько лет всё может очень сильно измениться. Новые компьютеры могут использоваться для квантово-химических расчётов. Могут позволить рассчитывать свойства молекул — очень эффективно. А дальше можно эти молекулы использовать как лекарства. Одна из особенностей квантовых компьютеров — в том, что они позволяют раскалывать системы шифрования. Накоплено огромное количество зашифрованных данных — банковские, например, военные, личные данные. И очень скоро всё это может стать общедоступным. Это может оказать очень сильное влияние на самые неожиданные аспекты жизни.

Интеллектуальные системы

Игорь Артюхов

Искусственный интеллект будет использоваться очень широко, гораздо шире, чем сейчас. Собственно, уже сегодня все, кто пользуется системой навигаторов — прибегают к услугам искусственного интеллекта. Именно он выбирает оптимальный маршрут по городу. В техническом смысле ИИ широко используется и вскоре будет использоваться ещё шире. Появятся новые сферы применения, например, более глобальные системы движения транспорта в городах. Что интересно, здесь ИИ стыкуются с квантовыми компьютерами. Современные ИИ не программируются, они обучаются. Их обучают решать задачи, искать приемлемое решение. И это обучение можно возложить на квантовые компьютеры. И если квантовые системы справятся со своей ролью «педагогов», мы увидим резкий рывок. Ding Ting/xinhua/Global Look Press

Перспективы

Игорь Артюхов

Нас ждёт победа над старением, тактическое бессмертие уже к середине века. Многие из тех, кто живёт сегодня, доживут до этого дня. Если не случится какой-то неожиданной катастрофы. Больше, чем до 2050 года загадывать вообще нельзя, потому что всё изменится настолько сильно, что сегодня мы даже не можем предположить, до какой степени. Причина — в высоком темпе изменений, которые не просто быстрые, но ещё и самоускоряющиеся.

Максим Калашников

Ничего позитивного в самой ближайшей перспективе не вижу. Мы стоим у порога нового экономического мирового кризиса, кризиса системного, тяжёлого, который не зальёшь эмиссией долларов и евро. Эта волна кризиса будет усугублена тяжкой экономической войной в духе протекционизма. Это будет тяжкий кризис производства: падение спроса, падение производства, падение цен на сырьё — на очень долгое время упадут цены на газ и нефть. Для России это будут очень тяжёлые времена. Позитивно здесь только одно: любой кризис ускоряет научно-технический прогресс. Но оздоровление будет идти через боль, через кровь и слёзы.