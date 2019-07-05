https://static.news.ru/photo/41c71078-9f2f-11e9-b680-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sunja_ri/instagram

Специальную комиссию решили создать представители общественности города Сунжа в Ингушетии. Структура будет контролировать ситуацию с избитой семилетней девочкой.

Состоялось совместное расширенное заседание общественного совета при администрации городского округа город Сунжа, городского совета депутатов города Сунжа и молодёжного совета. По итогам заседания выработали алгоритмы дальнейших действий, собравшиеся высказали свои предложения по дальнейшей судьбе пострадавшей и приняли решение о создании специальной рабочей комиссии в целях проведения проверки случившегося, — отмечается в сообщении на странице администрации города в Instagram .

Как писал News.ru, 4 июля с множественными ушибами и травмами в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка. Позднее по подозрению в избиении была задержана её тётя, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Также стало известно, что органы опеки Ингушетии определяют в реабилитационный центр двух несовершеннолетних детей, изъятых из семьи, в которой воспитывалась семилетняя девочка.