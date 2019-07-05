Специальную комиссию решили создать представители общественности города Сунжа в Ингушетии. Структура будет контролировать ситуацию с избитой семилетней девочкой.
Состоялось совместное расширенное заседание общественного совета при администрации городского округа город Сунжа, городского совета депутатов города Сунжа и молодёжного совета. По итогам заседания выработали алгоритмы дальнейших действий, собравшиеся высказали свои предложения по дальнейшей судьбе пострадавшей и приняли решение о создании специальной рабочей комиссии в целях проведения проверки случившегося, — отмечается в сообщении на странице администрации города в Instagram.