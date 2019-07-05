Фото: sunja_ri/instagram

Специальную комиссию решили создать представители общественности города Сунжа в Ингушетии. Структура будет контролировать ситуацию с избитой семилетней девочкой.

Состоялось совместное расширенное заседание общественного совета при администрации городского округа город Сунжа, городского совета депутатов города Сунжа и молодёжного совета. По итогам заседания выработали алгоритмы дальнейших действий, собравшиеся высказали свои предложения по дальнейшей судьбе пострадавшей и приняли решение о создании специальной рабочей комиссии в целях проведения проверки случившегося, — отмечается в сообщении на странице администрации города в Instagram.

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Состоялось совместное расширенное заседание Общественного совета при администрации МО «Городской округ город Сунжа», Городского совета депутатов города Сунжа и Молодежного совета. Вместе с собравшимися обсудили ситуацию жестокого обращения над несовершеннолетней, пострадавшей от рук, казалось бы, самого близкого человека. Члены совета, депутаты и все собравшиеся резко осудили акт жёсткого обращения над несовершеннолетней. На заседании также обсудили состояние ребёнка, оно по данным лечебного учреждения, где в настоящее время проходит реабилитацию девочка, оценивается как стабильно тяжелое.По итогам заседания собравшиеся выработали алгоритмы дальнейших действий, собравшиеся высказали свои предложения по дальнейшей судьбе пострадавшей и приняли решения о сознании специальной рабочей комиссии в целях проведения проверки случившегося. #ингушетия #сунжа #сунженскийрайон #instagram #sunja_ri #ingushetia

Публикация от The Sunja RI | Ingushetia (@sunja_ri)

Как писал News.ru, 4 июля с множественными ушибами и травмами в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка. Позднее по подозрению в избиении была задержана её тётя, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Также стало известно, что органы опеки Ингушетии определяют в реабилитационный центр двух несовершеннолетних детей, изъятых из семьи, в которой воспитывалась семилетняя девочка.

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