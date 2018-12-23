USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,022.88 $
МОСКВА-7°C20:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать

GRZEGORZ MICHALOWSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Рассмотрение законопроекта о развитии виноградарства и виноделия необходимо отложить, уверены в Общественной палате. С такой просьбой общественники обратились к руководству Госдумы.

Как пояснил член комиссии ОП по безопасности Иван Абажер, документ не прошёл общественную экспертизу, хотя уже принят в первом чтении, передаёт РИА Новости.

«Нынешняя редакция законопроекта нуждается в доработке. В том числе нужно предусмотреть ряд важных преференций для отрасли», — подчеркнул общественник.

Документ должен разграничить алкогольную продукцию на основе этилового спирта и производство так называемых благородных напитков, пояснил ранее зампред комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Айгун Магомедов. Он отметил, что кабмин с помощью нового закона сможет вывести российскую винодельческую продукцию на конкурентоспособный уровень.

Как писал News.ru ранее, в России может появиться федеральное агентство по виноградарству и виноделию. Новую структуру создают для того, чтобы объединить государственное регулирование производства напитка. Ведомство будет контролировать количество произведённого вина с защищённым географическим указанием.


#законопроекты #алкоголь #общественнаяпалата
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
экономика 17:53, 29 октября 2018
Господдержка российского виноделия увеличится в два раза
общество 20:02, 6 октября 2018
В России создадут агентство по виноградарству и виноделию
экономика 13:02, 25 сентября 2018
Калмыков назвал способы поддержки российских виноделов
Лента новостей
в мире 19:59
Лондон просит запретить туристам гулять рядом с вулканами
общество 19:50
«Уралкалий» выплатит компенсации семьям погибших
спорт 19:49
Изгнанную из сборной РФ трижды чемпионку ОИ позвали назад
происшествия 19:48
Школа перенесла «ёлку» из-за массового отравления детей
общество 19:46
Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
спорт 19:31
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика 19:27
Кадыров рассказал о сложностях с рэпом
спорт 19:22
Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
происшествия 19:19
Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
происшествия 19:09
Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу
спорт 19:08
Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР
общество 18:59
Школьные занятия в Челябинской области могут отменить
Другие новости
общество 19:50
«Уралкалий» выплатит компенсации семьям погибших
общество 19:46
Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников
общество 19:32
Поездку детей чиновников в Турцию обсудят в Госдуме
В скандале может быть замешан тесть Дмитрия Пескова
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top