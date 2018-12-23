ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать

Рассмотрение законопроекта о развитии виноградарства и виноделия необходимо отложить, уверены в Общественной палате. С такой просьбой общественники обратились к руководству Госдумы.
Как пояснил член комиссии ОП по безопасности Иван Абажер, документ не прошёл общественную экспертизу, хотя уже принят в первом чтении, передаёт РИА Новости.
«Нынешняя редакция законопроекта нуждается в доработке. В том числе нужно предусмотреть ряд важных преференций для отрасли», — подчеркнул общественник.
Документ должен разграничить алкогольную продукцию на основе этилового спирта и производство так называемых благородных напитков, пояснил ранее зампред комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Айгун Магомедов. Он отметил, что кабмин с помощью нового закона сможет вывести российскую винодельческую продукцию на конкурентоспособный уровень.
Как писал News.ru ранее, в России может появиться федеральное агентство по виноградарству и виноделию. Новую структуру создают для того, чтобы объединить государственное регулирование производства напитка. Ведомство будет контролировать количество произведённого вина с защищённым географическим указанием.