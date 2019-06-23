https://static.news.ru/photo/ed25a66c-95cc-11e9-a204-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/DariLibertarian

Правоохранительные органы и активисты-волонтёры кардинально разошлись в оценках количества участников митинга в защиту жертв политических репрессий. Он проходит на проспекте Академика Сахарова в Москве.

По данным столичной полиции, на согласованную акцию «Общество требует справедливости» пришли около 1,8 тыс. человек.

Общественное движение «Белый счётчик» сообщило, что ко времени официального начала мероприятия в 17:00 к месту его проведения прибыли 1,4 тыс. человек, однако уже к 18:00 количество митингующих увеличилось до 3,6 тыс., и люди продолжают подходить.

Заявленная численность — до 20 тыс. участников.

Как передаёт с места событий корреспондент News.ru, начало акции было задержано примерно на полчаса из-за сложной и крайне неудобной пропускной системы. Место проведения митинга огорожено полицией. Чтобы пройти на проспект, людям приходится обходить от остановок общественного транспорта к рамкам металлоискателей. Этот путь занимает от 20 минут до получаса.

Некоторых стражи правопорядка не пропустили за ограждение. Среди них были замечены люди с плакатами в поддержку задержанных в Шиесе, которые борются со строительством мусорного полигона.

Как ранее писал News.ru, организаторами акции выступили Либертарианская партия России и независимый профсоюз журналистов. На предыдущем митинге, который проводили члены Союза журналистов и Совета при президенте по правам человека, полиция зафиксировала 1,6 тыс. участников, однако журналисты различных СМИ насчитали примерно 500–600 человек.