https://static.news.ru/photo/06eec33e-9d94-11e9-b28b-fa163e074e61_1024.jpg Максим Резник Фото: maxim.reznik.775/facebook.com

Общественник решился на одиночный пикет перед Гостиным Двором в Санкт-Петербурге. Он требует отозвать мандат у депутата Заксобрания Максима Резника, которого подозревают в употреблении наркотиков.

Мужчина вышел на акцию с плакатом «Хватит покрывать Резника». По его словам, активисты уже собрали 10 тысяч подписей петербуржцев с целью лишить парламентария полномочий.

Протестующий заявил, что пикеты продолжатся до тех пор, пока решение по политику не будет принято, передаёт « ПолитЭксперт ».

Ранее News.ru писал, что сбор подписей граждан, уверенных в наркозависимости Резника, начался 5 июня. Документы передали Законодательному собранию.