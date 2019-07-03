Общественник решился на одиночный пикет перед Гостиным Двором в Санкт-Петербурге. Он требует отозвать мандат у депутата Заксобрания Максима Резника, которого подозревают в употреблении наркотиков.
Мужчина вышел на акцию с плакатом «Хватит покрывать Резника». По его словам, активисты уже собрали 10 тысяч подписей петербуржцев с целью лишить парламентария полномочий.
Протестующий заявил, что пикеты продолжатся до тех пор, пока решение по политику не будет принято, передаёт «
Ранее News.ru писал, что сбор подписей граждан, уверенных в наркозависимости Резника, начался 5 июня. Документы передали Законодательному собранию.