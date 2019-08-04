https://static.news.ru/photo/6f234640-b6b8-11e9-9c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил о необходимости принятия дополнительных мер по защите членов семей сотрудников силовых ведомств.

Он отметил, что следует вести работу, направленную на выявление лиц, которые пытаются установить личности силовиков и их родных. По мнению Цветкова, эти люди явно действуют в агрессивных и противозаконных целях.

В случаях нападений на членов семей сотрудников правоохранительных органов, если это связано с профессиональной деятельностью силовиков, виновные должны нести повышенную ответственность, считает лидер организации. Он предлагает внести соответствующие дополнения в УК РФ, сообщает РИА Новости .

Инициатива Цветкова стала ответом на призывы к насильственным действиям в отношении детей силовиков, появившиеся в соцсетях после задержания участников акции в Москве 27 июля и возбуждения уголовных дел по фактам нападений на представителей власти.

Ранее News.ru писал, что 3 августа в ходе незаконного митинга на Трубной площади один из сотрудников ОМОНа получил вывих руки. СКР возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который оказал активное сопротивление силовику.