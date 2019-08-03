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Разрушенные в результате масштабного наводнения детский сад и школу в городе Тулуне Иркутской области восстанавливать не будут, а построят вместо них два новых здания. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Что касается детского сада «Родничок» и школы, то они попали в зону подтопления, вокруг всё расселяется. Конечно, эти два учреждения нет никакого смысла восстанавливать, — цитирует Мутко ТАСС. Он пообещал...