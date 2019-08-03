https://static.news.ru/photo/eca8aaa0-b5ec-11e9-a4b9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв рассказал о действиях сотрудников полиции и Росгвардии по отношению к участникам несогласованной акции.
Что можно сказать: задержаний немного, полицейские действуют достаточно аккуратно, — сообщил он «Интерфаксу».
По словам общественника, силовики «аккуратно берут людей под локотки» и сажают их в автозаки. В качестве примера Ковалёв рассказал о задержании молодого человека, который во время досмотра потерял кепку. Перед тем как посадить задержанного в автобус, полицейские подняли головной убор и вернули его владельцу.
Ранее News.ru писал, что представители правоохранительных органов попросили протестующих бережнее относиться к росгвардейцам.