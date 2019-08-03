Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв рассказал о действиях сотрудников полиции и Росгвардии по отношению к участникам несогласованной акции.

Что можно сказать: задержаний немного, полицейские действуют достаточно аккуратно, — сообщил он «Интерфаксу».

По словам общественника, силовики «аккуратно берут людей под локотки» и сажают их в автозаки. В качестве примера Ковалёв рассказал о задержании молодого человека, который во время досмотра потерял кепку. Перед тем как посадить задержанного в автобус, полицейские подняли головной убор и вернули его владельцу.

Ранее News.ru писал, что представители правоохранительных органов попросили протестующих бережнее относиться к росгвардейцам.

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