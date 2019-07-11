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Мужчина, одетый в рясу, который в пьяном виде обругал прохожих на остановке в Омске, был священником в прошлом. Его отстранили от служения в середине 90-х из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщил секретарь Омской епархии Дмитрий Олихов.

На видеозаписи бывший священник Омской епархии Алексий Колмогоров, который давно отстранён от служения по известной причине. Он страдал от алкоголизма, и его отстранили ещё в середине 90-х годов, — цитирует Олихова РИА Новости .

По словам представителя епархии, Колмогоров периодически появляется в таком виде и состоянии в общественных местах, церковь сожалеет о его выходках, однако, насильно снять с него рясу невозможно.

Полагаю, к нему нужно относиться как к серьёзно больному человеку, — сказал Олихов.

Видео, на котором нетрезвый мужчина в рясе громко и нецензурно ругается, обращаясь к прохожим, а также произносит угрозы, опубликовали ряд омских сообществ «ВКонтакте» и Telegram-каналов.

Ранее News.ru писал, что глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о наличии проблем с алкоголем у верующих. По его мнению, это связано с более мягким отношением к спиртному у православных.