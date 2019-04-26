Президент международной Ассоциации по продвижению университетских школ бизнеса (AACSB International) Том Робинсон в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, как непростая международная обстановка влияет на образование и по каким критериям будущим предпринимателям нужно выбирать бизнес-школу для обучения.

— Есть ли у российского бизнес-сообщества ярко выраженные особенности?

— Я заметил, что в России очень хорошая связь государства с бизнес-сообществом. У вас существуют консультационные советы. В частности, организовываются ежегодные масштабные форумы. Такие, как Гайдаровский форум. Там присутствуют представители политического сообщества, бизнеса и образования. И у них очень высокий уровень сотрудничества и взаимодействия.

Булкин Сергей/News.ru

— Российские бизнес-школы, к сожалению, пока не могут похвастаться авторитетом на международном рынке. Что может изменить эту ситуацию?

— Для того чтобы выйти на более высокий уровень, необходимо пройти аккредитацию международных организаций. У нас есть специальная система ранжирования, которая организуется Financial Times. Для этого необходимо быть аккредитованными различными организациями. Сейчас в России мы этот процесс только запустили. Но помимо этого также важно помнить о том, что необходимо создавать партнёрство, осуществлять обмен профессорами, студентами, заниматься совместной исследовательской деятельностью и, кроме того, необходимо сделать так, чтобы имя конкретной бизнес-школы стало известно за рубежом.

— Какие основные проблемы стоят перед российским бизнес-образованием?

— Говоря глобально, ему очень сложно, поскольку необходимо меняться, подстраиваться под существующие перемены в области бизнеса и технологий. Сейчас идёт очень быстрое развитие информационных технологий, поэтому постоянно приходится адаптировать и менять образовательные программы. Для этого необходимо, чтобы институт, школа были напрямую связаны с бизнес-сообществом и понимали его потребности.

— Программа бизнес-школы обычно международная, или учитывает ментальные особенности той или иной страны?

— С одной стороны, предпринимателю требуется умение работать в глобальной среде. Но в то же самое время очень важно понимание и локального контекста. У каждой школы свои задачи. Если планируется, что в дальнейшем студенты будут выходить и работать на глобальном уровне, то это одна стратегия. Если они будут открывать какие-то социальные организации, то другая. А если у них будут свои предприятия, небольшой бизнес, то в этом случае очень важен местный контекст, локальный.

— Как непростая обстановка на политической арене, конфликты между странами влияют на образовательный процесс международных бизнес-школ?

— Конечно, сейчас перед образовательными учреждениями стоят очень большие проблемы. Дело в том, что многие бизнес-сообщества становятся всё более и более глобальными. Мы готовим наших студентов к тому, чтобы они были готовы работать именно в глобальной среде. Но сейчас в свете происходящих изменений многие страны «закрываются» и придерживаются более националистического подхода. Это усложняет жизнь студентов в том смысле, что им сложнее поехать учиться или работать в другую страну. Именно поэтому бизнес-школам необходимо как можно теснее работать с представителями политических кругов, для того чтобы позволить нашим студентам получать опыт за рубежом.

— Какие основные критерии успешной бизнес-школы?

— Вовлечённость, инновация и влияние. Что касается первого критерия, то речь идёт о вовлечённости студентов в деятельность бизнес-сообщества. Инновация — это различные новшества, изменения программ обучения, как часто такие программы меняются, адаптируются, подстраиваются под необходимость сегодняшнего времени. Влияние — как бизнес-школа может изменить жизнь студентов, повлиять на их профессиональное развитие в будущем, на их карьерный рост. Мы также оцениваем влияние на индивидуальное развитие.