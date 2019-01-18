Обращение к президенту о Кузбассе пришло в Москву

https://news.ru/storage/news/6b40b625f01911dc26c19fe0e8de4d40/fd29b686-52ec-41b7-a0f5-d9eb492a72f1_850.jpg Владимир Астапкович/РИА Новости

Обращение на имя президента о присвоении второго названия Кемеровской области поступило в администрацию главы государства. Для окончательного решения депутатам регионального парламента требовалось заключение от РАН, они его получили.

Инициатива присвоить Кемерово второе имя — Кузбасс принадлежит губернатору Сергею Цивилёву. Его поддержали 80% жителей региона путём онлайн-голосования. После название «Кузбасс» было единогласно утверждено на парламентской сессии в качестве юридического названия Кемеровской области, пишет РИА Новости.

Для окончательного утверждения требуется подпись главы государства, официальный документ уже передан на рассмотрение.

«Это не я придумал, что нашу область надо называть Кузбасс. Все кузбассовцы говорят "Кузбасс". Мы в прошлом году праздновали 75 лет Кемеровской области. Но мы вырезали много лет славной 300-летней истории развития нашего каменноугольного бассейна», — цитирует издание главу региона.

Ранее News.ru сообщал, что название «Кузбасс» ввёл в 1842 году известный геолог Пётр Чихачёв. Он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту. Кемеровская область была образована в 1943 году, когда почти весь угольный бассейн и окружающие его населённые пункты выделили из Новосибирской области.