https://static.news.ru/photo/b4eb5fb8-95a8-11e9-87da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Вопросы, поступившие на прямую линию президенту, будут систематизированы и разосланы руководителям регионов и ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые министры и губернаторы уже проявили инициативу и запросили данные об обращениях людей. На обобщение и классификацию, по словам представителя Кремля, потребуется ещё несколько дней.

Вместе с тем Песков признал, что на два с половиной миллиона вопросов, которые были присланы россиянами к прямой линии, отреагировать даже за год практически нереально.

Предположим, тысяч 400 ситуаций, которые требуют вмешательства мэра, главы района и так далее. Всё равно, за год их невозможно обработать, — сказал он в эфире программы « Москва. Кремль. Путин » на телеканале « Россия ».

Однако, заверил пресс-секретарь президента, над решением проблем, с которыми обращаются граждане, работает большая команда. По его словам, это лишь кажется, что без вмешательства российского лидера региональные власти работают не всегда оперативно. На самом деле, уверен Песков, сейчас «много активных руководителей регионов с новыми взглядами, новой философией, новыми подходами».

News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.