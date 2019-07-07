Жителям столицы пообещали облачную погоду с прояснениями и до 20 градусов тепла.
По данным синоптиков, 7 июля будет «практически сухим» благодаря промежуточному гребню антициклона с юга.
Лишь к вечеру местами пройдёт небольшой дождь, — сообщили специалисты центра погоды «Фобос».
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что синоптики не спешат порадовать москвичей своими прогнозами. Как рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, прохладная и дождливая погода продлится в столичном регионе до середины июля, лишь после этого можно ждать потепления.