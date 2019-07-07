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Жуан Жилберту, считающийся одним из основоположников босса-новы, скончался 6 июля в возрасте 88 лет в Бразилии.

Семья не раскрывает причину смерти, но сын и невестка певца рассказали, что музыкант сохранял достоинство до последних дней. «Всё, чего он хотел, — остаться с нами и играть с внучкой»...