https://static.news.ru/photo/45586674-9e1c-11e9-96f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Облачная погода и кратковременные дожди ждут жителей столицы в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня столичный регион останется в тыловой холодной части циклонического вихря, — отметил он.

По его словам, днём столбики московских термометров покажут 16–18 градусов тепла. По области ожидается до плюс 14–19 градусов.

Леус добавил, что атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, что ниже нормы. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды в июле. По его словам, почти на всей территории страны температура ожидается около и выше нормы.