https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Самый красивый депутат» Кирова Павел Валенчук, которого оскорбил мем о записи «на бровки и ноготочки», не будет забирать заявление из полиции.

Валенчук ждёт публичных извинений авторов мемов, но если не дождётся, намерен довести дело до суда, «отстаивая свою позицию».

Только извинения! Я не добиваюсь унижения личности, не хочу, чтобы люди продолжали это вновь и вновь без обоснований негативить, — сказал Валенчук в разговоре с радиостанцией « Говорит Москва ».

23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки». Администрация паблика «Борщ» в этом посте, кроме всего прочего, сообщила, что Валенчук одновременно является депутатом Кировской городской думы и сыном депутата Госдумы Олега Валенчука. Депутат потребовал возбудить дело по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета». Полиция начала проверку.

Как утверждает адвокат Жанна Смаль, говорить об уголовном преследовании авторов паблика в данном случае не вполне правомерно, так же как и о привлечении их к ответственности по статье о неуважении к власти. Связано это с тем, что в публикации нет призывов не уважать постановления депутата и его рекомендации или же отнестись безосновательно критически к его деятельности. Скорее всего, по словам юриста, шутка про запись «на ноготочки» не является клеветой — её можно отнести к оценочному суждению, которое содержит определённую интонацию, писал News.ru.