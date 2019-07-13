«Самый красивый депутат» Кирова Павел Валенчук, которого оскорбил мем о записи «на бровки и ноготочки», не будет забирать заявление из полиции.
Валенчук ждёт публичных извинений авторов мемов, но если не дождётся, намерен довести дело до суда, «отстаивая свою позицию».
Только извинения! Я не добиваюсь унижения личности, не хочу, чтобы люди продолжали это вновь и вновь без обоснований негативить, — сказал Валенчук в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки». Администрация паблика «Борщ» в этом посте, кроме всего прочего, сообщила, что Валенчук одновременно является депутатом Кировской городской думы и сыном депутата Госдумы Олега Валенчука. Депутат потребовал возбудить дело по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета». Полиция начала проверку.
Как утверждает адвокат Жанна Смаль, говорить об уголовном преследовании авторов паблика в данном случае не вполне правомерно, так же как и о привлечении их к ответственности по статье о неуважении к власти. Связано это с тем, что в публикации нет призывов не уважать постановления депутата и его рекомендации или же отнестись безосновательно критически к его деятельности. Скорее всего, по словам юриста, шутка про запись «на ноготочки» не является клеветой — её можно отнести к оценочному суждению, которое содержит определённую интонацию, писал News.ru.