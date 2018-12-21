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Уникальную белую обезьяну переселили в заповедник

Скриншот youtube.com/CGTN

общество [ версия для печати ]

Единственная существующая в мире орангутан-альбинос Альба поселилась в национальном парке Индонезии — Букит Бака Букит Рая. Голубоглазое создание живёт в лесу вместе со своими сородичами и кажется очень довольным.

В социальных сетях парка уже появились первые фотографии обезьянки.

В 2017 году животное обнаружили в клетке у браконьеров. Индонезийский «Фонд спасения орангутанов Борнео» вызволил необычную самку орангутана и вылечил её. Почти год обезьяна, получившая имя Альба, проходила курс реабилитации в джунглях. В том числе её учили не проявлять агрессию к людям.

Для того чтобы животному никто не навредил, экологи выкупили кусок джунглей площадью 10 гектаров и прокопали по его периметру канал, наполнившийся водой из ближайшей реки. На этом самодельном острове Альба прожила 11 месяцев.

У обезьянки есть определенные проблемы со здоровьем, связанные с альбинизмом. В частности, у неё плохое зрение и слух, есть риск развития рака кожи. Альбу снабдили электронным датчиком, чтобы сотрудники заповедника всегда смогли её найти. Также примата регулярно будут осматривать медики.

Генеральный директор «Фонда спасения орангутанов Борнео» Джамартин Сихите, которого цитирует Mirror, высказал мнение, что решение вернуть орангутана-альбиноса в лес демонстрирует приверженность правительства Индонезии курсу по защите всех диких животных.

По словам ветеринара Агуса Фатхони, у Альбы нет «комплекса неполноценности», она очень уверенно ведёт себя с другими орангутанами. Самая большая угроза для животного исходит от человека. Белая шерсть делает её лёгкой мишенью для браконьеров.


#ИНДОНЕЗИЯ #животные #дикиеживотные #заповедник
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