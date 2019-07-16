https://static.news.ru/photo/e076a7bc-a7d4-11e9-a22f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Philippe Lissac/GODONG/Global Look Press

Общероссийское объединение пассажиров поддерживает возвращение курилок в аэропорты. Об этом сообщил председатель организации Илья Зотов.

По его словам, общественники выступают за цивилизованный подход и смотрят на проблему реалистично: если пассажир курит, то он не откажется от привычки из-за необходимости перелёта, а попытается пойти на всевозможные уловки. Сейчас в аэропортах, отметил глава объединения, люди зачастую курят украдкой, нарушая закон. Однако от этого некурящим гражданам — и детям в том числе — ничуть не легче, так как они вынуждены вдыхать табачный дым в туалетных комнатах.

Правильнее создать такое место в аэропорту, чтобы оно было вдали от мест скопления пассажиров и не рядом с комнатой матери и ребёнка, чтобы некурящие пассажиры не чувствовали ароматов табака в аэропорту и сохраняли своё здоровье, — цитирует Зотова РИА Новости .

Курение в общественных местах было запрещено в России в 2013 году. Сначала запрет действовал на спортивных стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолётах. В 2014 году была ограничена возможность курения в гостиницах, кафе и ресторанах, а также в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты был внесён в Госдуму в 2017 году депутатом Сергеем Боярским. В декабре 2018 года думский комитет по охране здоровья рекомендовал принять его в первом чтении. Документ также получил поддержку комитета по транспорту и строительству. Однако в январе 2019 года социальный комитет Совфеда высказался против «снижения порога чувствительности» к этому вопросу.

16 июля 2019 года, как писал News.ru, закон был одобрен Госдумой в первом чтении.