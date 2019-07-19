https://static.news.ru/photo/ef52dbf8-ab6b-11e9-a4de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Исследование агентства делового туризма «Аэроклуб» выявило появление в России нового вида туризма. Его суть заключается в совмещении с отдыхом служебной командировки, когда сотрудник сам продлевает пребывание в пункте назначения.

Новый вид туризма получил название bleisure-путешествия. Англоязычную часть термина составили из слов business (бизнес. — Ред.) и leisure (досуг. — Ред.), сообщает « Российская газета ».

Рост популярности нового формата туризма объясняют выбором поколения людей, родившихся после 1981 года. Так называемое поколение миллениалов старается объединить работу, личную жизнь и путешествия.

Исследование показало, что bleisure-путешествия особенно популярны у работников добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Предпочтение новому виду туризма также отдают сотрудники автомобильной отрасли, работники фармацевтических фирм и компаний, которые занимаются продажей товаров широкого ассортимента.

Ранее News.ru сообщал, что в России растёт число «винных» туристов. Из 17 млн туристов, посетивших Краснодарский край в прошлом году, около 12% оказались так называемыми «винными» туристами. Это путешественники, которые целенаправленно ездили по винодельням и пробовали российской продукт. Такие данные в беседе с News.ru озвучила заместитель генерального директора по туризму российского винного дома «Абрау Дюрсо» Марина Струкова. Она отметила, что в этом году поток туристов держится на уровне прошлого.