https://static.news.ru/photo/45e2e060-988b-11e9-b9c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Синоптики предупредили о новых ливнях, которые, по предварительным прогнозам, обрушатся на подтопленные районы Иркутской области уже на следующей неделе.

По словам руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко, 1–2 июля будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6–7 июля может быть небольшой приток воды.

Он также отметил, что пик паводка прошёл 29 июня в 14:00, но за последующие 10 часов уровень воды снизился на 40 сантиметров.

Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный — в том, что в принципе воде идти там особенно некуда, — рассказал глава ведомства.

При этом в Нижнеудинском и Тайшетском районах паводок уходит в Красноярский край, сообщает ТАСС.

На территории Иркутской области из-за подтопления введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. В районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог, протяжённость которых составляет более 200 километров. Кроме того, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. Погибли пять человек.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин дал поручение властям Иркутской области и представителям МЧС посетить каждый пункт временного размещения людей, пострадавших от наводнения.