https://static.news.ru/photo/7a136f9a-aa14-11e9-b0e6-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий МазуровФото: Сергей Булкин/News.ru
Владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, ранее возглавлявшему Антипинский НПЗ, предъявлено обвинение, сообщил представитель компании. Мужчину подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сбербанк считает бизнесмена ответственным за хищение свыше 1,8 млрд рублей, выданных на строительство предприятия.
Обвинение было предъявлено 18 июля, — цитирует собеседника ТАСС.
Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля. 15 июля Тверской суд Москвы заключил бизнесмена под стражу до 12 сентября 2019 года.
Ранее News.ru писал, что Мазуров совершил преступление в составе организованной преступной группы (ОПГ). Об этом заявил следователь на одном из слушаний.