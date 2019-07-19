Дмитрий Мазуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, ранее возглавлявшему Антипинский НПЗ, предъявлено обвинение, сообщил представитель компании. Мужчину подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сбербанк считает бизнесмена ответственным за хищение свыше 1,8 млрд рублей, выданных на строительство предприятия.

Обвинение было предъявлено 18 июля, — цитирует собеседника ТАСС.

Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля. 15 июля Тверской суд Москвы заключил бизнесмена под стражу до 12 сентября 2019 года.

Ранее News.ru писал, что Мазуров совершил преступление в составе организованной преступной группы (ОПГ). Об этом заявил следователь на одном из слушаний.

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