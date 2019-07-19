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Большинство жителей России — 85% — считают, что стране нужны дружеские отношения с Украиной. 11% респондентов заявили, что придерживаются противоположного мнения.

61% участников исследования отмечают, что сотрудничество между странами почти не изменилось за последний год. Четверть (25%) граждан уверены, что диалог Москвы и Киева становится всё более напряжённым. 8% предположили, что...