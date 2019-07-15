https://static.news.ru/photo/47001a9e-a727-11e9-bc33-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Исполняющим обязанности главы управления «А» Центра спецназначения ФСБ назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом заявил почётный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Курносов является и.о. начальника «Альфы». Могу добавить, что это офицер, имеющий серьёзные заслуги перед страной, как и все офицеры «Альфы», — цитирует Гончарова ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что начальник управления «А» назначается указом президента, однако пока соответствующий документ издан не был.