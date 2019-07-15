https://static.news.ru/photo/47001a9e-a727-11e9-bc33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Исполняющим обязанности главы управления «А» Центра спецназначения ФСБ назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом заявил почётный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Курносов является и.о. начальника «Альфы». Могу добавить, что это офицер, имеющий серьёзные заслуги перед страной, как и все офицеры «Альфы», — цитирует Гончарова ТАСС .

Собеседник агентства отметил, что начальник управления «А» назначается указом президента, однако пока соответствующий документ издан не был.

Как писал News.ru, ранее Сергей Гончаров сообщил, что прежний руководитель «Альфы» Валерий Канакин уволен со своего поста. Это произошло после того, как сотрудники спецподразделения ФСБ вместе с коллегами из банковского отдела спецслужбы стали фигурантами уголовного дела о разбое.

Восемь сотрудников банковского управления ФСБ, узнав об аресте сослуживцев в Москве, не вернулись из командировки на Северный Кавказ.