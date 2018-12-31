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Новый год принесёт в Москву резкие колебания давления

Сергей Ведяшкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Новогодняя неделя начнётся в российской столице с колебаний атмосферного давления. 31 декабря оно превысит норму, а 2 января резко упадёт.

«Сегодня в Москве к вечеру показатель составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы, а в среду — 738 миллиметров, это ниже нормы», — уточнили синоптики из Центра погоды «Фобос».

Однако 3 января давление подрастёт и вернётся в стандартные значения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе «жёлтый» уровень опасности.


#москва #погода #давление #новыйгод
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