Новый год принесёт в Москву резкие колебания давления

https://news.ru/storage/news/445e2836e1f41277b7b2d96fe5995eed/e4b0eaeb-08d9-4383-84c5-80364e3b3737_850.jpg Сергей Ведяшкин/News.ru

Новогодняя неделя начнётся в российской столице с колебаний атмосферного давления. 31 декабря оно превысит норму, а 2 января резко упадёт.

«Сегодня в Москве к вечеру показатель составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы, а в среду — 738 миллиметров, это ниже нормы», — уточнили синоптики из Центра погоды «Фобос».

Однако 3 января давление подрастёт и вернётся в стандартные значения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе «жёлтый» уровень опасности.