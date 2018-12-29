USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,898.42 $
МОСКВА-8°C20:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать в январе

Донат Сорокин/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Минюст зарегистрировал указание Центробанка о расширении тарифного коридора в ОСАГО. 

Документ опубликован на сайте ведомства и вступит в силу через 10 дней, то есть 9 января 2019 года. 

Изменения коснулись базовых тарифов, новых коэффициентов возраста и стажа, а также правил применения коэффициента за безаварийную езду и расширяют тарифный коридор на 20% вверх и вниз от ставок базового тарифа.  

Несмотря на заверения законодателей уменьшить стоимость страховки для соблюдающих ПДД водителей, даже самый опытный и безаварийный автовладелец заплатит за полис больше, чем раньше.

В новых страховых тарифах 2019 года увеличился разбег коридора — то есть у страховых компаний стало больше выбора по установлению начальной ставки стоимости полиса ОСАГО.

Это первый этап реформы по либерализации тарифов по ОСАГО. 

В результате реформы тариф станет индивидуальным для автовладельцев и будет учитывать персональный уровень аварийности конкретного водителя. 

Как сообщал News.ru, полис обязательного страхования гражданской ответственности в России могут прикрепить к водителю. ОСАГО будет действовать в отношении любого однотипного транспортного средства, которое находится во владении у автолюбителя. При этом категория машины должна совпадать с категорией, указанной в страховом полисе.


#россия #ОСАГО
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
общество 14:29, 24 декабря 2018
Полис ОСАГО в РФ «привяжут» к водителю
общество 13:32, 23 декабря 2018
«Росгосстрах» проверит выдачу фальшивого ОСАГО
общество 12:20, 17 декабря 2018
Стоимость ОСАГО предложили увеличить для молодых водителей
Лента новостей
в мире 20:31
МИД РФ назвал угрозы от захвата ВСУ «серой зоны»
происшествия 20:19
Избитый матерью ребёнок просил помощи у прохожих в Москве
происшествия 20:15
Неизвестный мужчина ограбил магазин в Москве
в мире 20:05
Водитель-поляк сорвал работу аэропорта в Германии
экономика 19:54
Фрукты с мухой-горбаткой ввезли в Россию
Другие новости
общество 19:34
Дефицит онкологов в России приблизился к двум тысячам
новый год 19:26
Роспотребнадзор посоветовал выбрасывать вчерашние салаты
новый год 18:59
Новогодний транспорт запустили в Москве
общество 18:38
Минпросвещения предлагает ограничить права усыновителей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top