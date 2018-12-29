Новые тарифы ОСАГО начнут действовать в январе

https://news.ru/storage/news/bd1b0287bb68bcbf61d579a7f393c6f3/54abe6b5-3091-4ac6-a922-c6c3b51e1dba_850.jpg Донат Сорокин/ТАСС

Минюст зарегистрировал указание Центробанка о расширении тарифного коридора в ОСАГО.

Документ опубликован на сайте ведомства и вступит в силу через 10 дней, то есть 9 января 2019 года.

Изменения коснулись базовых тарифов, новых коэффициентов возраста и стажа, а также правил применения коэффициента за безаварийную езду и расширяют тарифный коридор на 20% вверх и вниз от ставок базового тарифа.

Несмотря на заверения законодателей уменьшить стоимость страховки для соблюдающих ПДД водителей, даже самый опытный и безаварийный автовладелец заплатит за полис больше, чем раньше.

В новых страховых тарифах 2019 года увеличился разбег коридора — то есть у страховых компаний стало больше выбора по установлению начальной ставки стоимости полиса ОСАГО.

Это первый этап реформы по либерализации тарифов по ОСАГО.

В результате реформы тариф станет индивидуальным для автовладельцев и будет учитывать персональный уровень аварийности конкретного водителя.

Как сообщал News.ru, полис обязательного страхования гражданской ответственности в России могут прикрепить к водителю. ОСАГО будет действовать в отношении любого однотипного транспортного средства, которое находится во владении у автолюбителя. При этом категория машины должна совпадать с категорией, указанной в страховом полисе.