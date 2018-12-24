Новые станции метро Москвы оформят в стиле футуризма

https://news.ru/storage/news/e7b34a6b089bc0cf9b475f3ac6df480f/d6353bc6-49c5-4de6-abe5-06b721875bab_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Зюзино» и «Калужская» оформят в футуристическом стиле. Об этом заявил главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов.

При оформлении новых станций будут использованы оттенки серого, серебристого и стального, характерные для футуризма, а также асимметричные многоуровневые 3D-потолки со встроенными светодиодными и неоновыми светильниками, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Станция «Калужская» стилизована под каюту космического корабля. Подвесной 3D-потолок соберут из алюминиевых пластин и неоновых светильников таким образом, чтобы у пассажиров создавалось ощущение непрерывного движения. По замыслу дизайнеров, это будет «своего рода поток, напоминающий Млечный Путь».

В оформлении станции «Зюзино» будут применять жёлтые, серые и чёрные цвета. Путевые стены облицуют алюминиевыми панелями, а главной особенностью станции станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот.

Как сообщал ранее News.ru, мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги 2018 года, назвал его «годом метро». При строительстве подземки было установлено несколько важных рекордов.