https://static.news.ru/photo/b70bfe78-b372-11e9-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти России приняли решение гармонизировать нормативно-правовую базу провоза в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Нововведения коснутся почтовых отправлений, пассажиров всех видов транспорта, экипажей самолётов и судов.

С 19 августа без соответствующих фитосанитарных документов провезти через границу ЕАЭС можно будет не более пяти кг фруктов и овощей и трёх букетов цветов. Для больших объёмов потребуются сопроводительные бумаги.

Основная цель изменения норм заключается в наделении таможенников полномочиями по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля. Кроме того, они направлены на оптимизацию и усовершенствование самого процесса проверки. Подробнее о том, как изменится жизнь россиян с 1 августа, читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что Россия и Белоруссия усилят контроль за ввозом животноводческой продукции из Евросоюза. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.