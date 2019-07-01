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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перевести наказание за пропаганду гомосексуализма из административного в уголовное.

С такой инициативой она выступила после инцидента на молодёжном форуме «Таврида», в ходе которого был показан спектакль, содержащий сцены однополых поцелуев. По её словам, на мероприятии произошёл «тотальный и необратимый...