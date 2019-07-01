Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ
Алсу Жамалетдинова
12:11, 01 июля 2019
https://static.news.ru/photo/14cc99ca-9be3-11e9-ab0d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. вступили в силу с 1 июля. Согласно изменениям, отныне все расчёты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета.
Средства дольщиков будут зачислены на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти денежные средства до передачи квартир покупателям, а строить будут на кредиты банковских организаций, отмечает РИА Новости. По старой схеме с привлечением средств дольщиков застройщики смогут работать только при условии готовности объекта не менее чем на 30%. Нововведения призваны пресечь случаи мошенничества при долевом строительстве, когда нечестные застройщики собирали средства у граждан и не завершали стройку, в результате чего россияне оставались без денег и без квартир.
Ранее, как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать всё для того, чтобы через два года в стране не осталось обманутых дольщиков. По мнению главы государства, риски жилищного строительства должны ложиться на государство, застройщиков и банки, а не на граждан.