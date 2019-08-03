Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Замруководителя Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что весной 2019 года были утверждены проекты, касающиеся фасовки товаров. В связи с этим с 1 декабря в силу вступят новые ГОСТы по точности объёма и веса упаковки.

Стандарты устанавливают пределы допустимой погрешности. По словам Шалаева, с введением ГОСТов ведомство сможет наносить по итогам проверки маркировку соответствия объёма, массы и количества товара действительности.

Замглавы Росстандарта отметил, что требования были разработаны на основе последних рекомендаций Международной организации законодательной метрологии. Соответствующая указанным на упаковке данным продукция будет помечаться знаком «Ф», передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей в России в скором времени могут стать значительно уже. Стандартный размер парковок может быть сокращён на 0,5 м в ширину и на 0,3 м в длину.

News.ru в соцсетях