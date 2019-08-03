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Воскресенье, 4 августа станет самым холодным днём более чем за 70 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, воздух в столице прогреется до 13–15 градусов.

Такого холодного дня, я посмотрел по климатическому ряду, именно для 4 августа не было ни разу за последние 70 лет как минимум, — рассказал он РИА Новости. Ранее Вильфанд сообщил,...