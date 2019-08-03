Замруководителя Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что весной 2019 года были утверждены проекты, касающиеся фасовки товаров. В связи с этим с 1 декабря в силу вступят новые ГОСТы по точности объёма и веса упаковки.
Стандарты устанавливают пределы допустимой погрешности. По словам Шалаева, с введением ГОСТов ведомство сможет наносить по итогам проверки маркировку соответствия объёма, массы и количества товара действительности.
Замглавы Росстандарта отметил, что требования были разработаны на основе последних рекомендаций Международной организации законодательной метрологии. Соответствующая указанным на упаковке данным продукция будет помечаться знаком «Ф», передаёт «
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