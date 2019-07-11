Новые автоматы по продаже проездных билетов появились на 15 остановках общественного транспорта в Москве.
Они не занимают много места на остановке общественного транспорта, но при этом удобны и функциональны, — цитирует директора службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилла Кислякова «
Москва 24».
Автоматы появились в районах Орехово-Борисово, Метрогородок, Солнцево, Зябликово, Северное.
В терминалах можно не только купить билет, но и пополнить транспортную карту «Тройка», а также социальные карты школьника и студента.
Как ранее писал News.ru, столичный метрополитен до конца текущего года получит ещё 176 вагонов новой модификации поезда «Москва-2019», сообщил мэр Сергей Собянин. В общей сложности это 22 состава.