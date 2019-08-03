https://static.news.ru/photo/fd961434-b5d7-11e9-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Самарин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Строительство станции «Суворовская» на Кольцевой линии московского метрополитена не повлияет на движение поездов. Об этом заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Он признал, что «примкнуться» к действующей линии из-за интенсивного движения составов на ней будет сложно, однако заверил, что специалисты «проработали техническое решение, оно не предполагает перекрытия движения по Кольцевой линии».

Станцию предполагается достроить в 2023 году, и уже на следующий год она должна принять пассажиров, уточнил чиновник.

«Суворовская» была предусмотрена ещё в 1950-х годах. Тогда для неё строители оставили так называемый задел — ровные и прямые участки тоннелей, расположенных строго параллельно друг другу на одном уровне. После 2011 года была попытка начать строительство станции, однако её возведение было заморожено на несколько лет из-за сложности и дороговизны проекта.

Новая станция станет 13-й по счёту на Кольцевой линии и будет расположена между «Новослободской» и «Проспектом мира» под южной частью Суворовской площади. С неё обустроят пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.

Возобновление работ, как писал News.ru, несколькими днями ранее анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, строительство начнётся уже в 2019 году.