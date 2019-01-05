«Новотранс» поможет магнитогорцам в покупке квартир

Один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава РФ и СНГ «Новотранс» выделит пять млн рублей на покупку недвижимости пострадавшим при обрушении части жилого дома в Магнитогорске.
Деньги будут предоставлены двум лишившимся крова и имущества семьям в кратчайшие сроки, сообщает Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Всего в жилье нуждаются несколько сотен человек.
Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.
Ранее News.ru сообщал, что жители Магнитогорска написали петицию на имя президента Владимира Путина с требованием пересмотреть решение о разделении дома, часть которого разрушилась от взрыва. Люди просят предоставить новые квартиры всем жильцам многоэтажки.