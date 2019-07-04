https://static.news.ru/photo/ebdf7134-9e4b-11e9-a2ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Здания, возведённые в Москве по программе реновации, прослужат больше 100 лет, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

При этом руководитель ведомства добавил, что часто жильё, даже не признанное ветхим или аварийным, начинает устаревать морально, пишет « Интерфакс ».

То, что раньше было хорошо, сегодня уже прошлый век. Люди это понимают — где живёт молодое поколение, и где живут они. Это уже морально-психологический дискомфорт, — добавил чиновник.

Программу строительства утвердили в августе 2017 года. Согласно плану, предполагается снос больше пяти тысяч домов и переселение свыше миллиона жителей Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что реализация программы реновации в Москве не спровоцирует массовый приезд мигрантов в мегаполис. По словам градоначальника, строящееся жильё «достаточно дорогое».