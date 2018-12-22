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Младенец вынудил уральских врачей сделать кесарево сечение

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Девочка весом 5,9 кг родилась Челябинске. Врачам пришлось делать матери кесарево сечение. Поводы для беспокойства родителей отсутствуют — младенец абсолютно здоров.

Избыточная масса не повлияет и на дальнейшее развитие Сафины (имя ребёнка), пишет Nation News. У неё есть старший брат, который при рождении весил чуть больше четырёх килограммов.

По словам медиков, вероятность появления на свет младенцев с таким весом составляет семь случаев на тысячу родов. В настоящий момент мама и дочь выписались из больницы и чувствуют себя хорошо.

Мировым рекордсменом является ребёнок, появившийся на свет в 1879 году. Он весил 10,5 кг.

Ранее News.ru сообщал о рождении в Великобритании девочки с глазами кошки — врачи диагностировали две тяжёлые патологии — микрофтальмия и колобома.


#демография #Челябинск #младенец
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