Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку очков

https://news.ru/storage/news/91dd5713e76a5b4e54d6fc100480e680/61239c34-2afe-4c70-adef-ff73a0a1e1b0_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Куйбышевский районный суд Новокузнецка приговорил к штрафу местного жителя за незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации. Алексей Жаворонков приобрёл себе солнцезащитные очки со встроенной камерой.

Мужчина заказал гаджет стоимостью 2 тыс. рублей на AliExpress. Он был нужен ему для съёмок горнолыжных заездов. Однако в Екатеринбурге посылку перехватили таможенники.

Свою вину Жаворонков не признал, так как не знал, что данное устройство запрещено на территории России — его можно свободно приобрести в Сети. Кроме того, оборудование пришло ему без карты памяти, так что он не смог бы получить какую-либо «негласную информацию».

Несмотря на это суд приговорил мужчину к штрафу в размере 15 тыс. рублей, сообщает City-N.

Ранее News.ru писал, что пленум Верховного суда РФ уточнил понятие специальных, то есть шпионских, устройств, речь о которых идёт в Уголовном кодексе. Согласно тексту постановления, таковыми могут быть признаны гаджеты, в случае если «им преднамеренно путём технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства». Обязательным условием при этом является то, что благодаря произошедшим изменениям стало возможно негласно получать информацию.