Новогоднюю серию «Простоквашино» показали в Сети

https://news.ru/storage/news/6c438c949959e9197f842674c77fb992/f8687e17-7649-4066-a4e6-0811399adb2f_850.jpg Союзмультфильм/youtube.com

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Новогодняя серия «Возвращение в Простоквашино» появилась на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм».

В новом эпизоде герои в преддверии праздника столкнутся с отсутствием снега в канун Нового года. Вера Павловна — сестра Дяди Фёдора — опечалена этим, и герои мультфильма делают всё для создания праздничного настроения, информирует Nation News.

Как ранее писал News.ru, 10 декабря киностудия «Союзмультфильм» разместила в Сети новую, девятую по счёту, серию «Простоквашино». В ней герои мультфильма будут выяснять семейные отношения.