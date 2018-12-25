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Новогоднюю серию «Простоквашино» показали в Сети

Скриншот Союзмультфильм/youtube.com

Скриншот

общество [ версия для печати ]

Новогодняя серия «Возвращение в Простоквашино» появилась на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм».

В новом эпизоде герои в преддверии праздника столкнутся с отсутствием снега в канун Нового года. Вера Павловна — сестра Дяди Фёдора — опечалена этим, и герои мультфильма делают всё для создания праздничного настроения, информирует Nation News.

Как ранее писал News.ru, 10 декабря киностудия «Союзмультфильм» разместила в Сети новую, девятую по счёту, серию «Простоквашино». В ней герои мультфильма будут выяснять семейные отношения.


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