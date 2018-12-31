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Новогодняя фотобудка появилась в московском метро

Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Праздничная фотобудка появилась на станции московского метро «Китай-город». Каждый может сделать снимок на память и бесплатно забрать с собой фотографию.

Объект оформлен в единой городской концепции празднования Нового года. Фотобудка будет работать все новогодние праздники, сообщает АГН «Москва».

Помимо этого, как ранее писал News.ru, на станции метро «Площадь Революции» установлено табло обратного отсчёта времени до Нового года. Оно подсказывает пассажирам, сколько точно осталось до праздника.

На всех линиях метрополитена также появились поезда, оформленные в новогоднем стиле. На площадках «Музыки в метро» звучат новогодние композиции, а кассиры и работники стоек «Живое общение» встречают жителей города в форме с праздничной атрибутикой.

Столичная подземка будет работать в течение всей новогодней ночи.


#москва #метро #новыйгод
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