Новогодний оливье оказался отравой для птиц

https://news.ru/storage/news/6d3251ef6ac5998d2fad414b292f85d7/b4536bd8-8a26-4354-b912-4d0d50eaf906_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Орнитологи попросили россиян не кормить птиц блюдами с новогоднего стола. По словам специалистов, для пернатых они крайне вредны.

Как пояснил руководитель проекта «Орнитарий» в московском парке «Сокольники» Вадим Мишин, птицы делятся на разные виды по типу питания. Одни абсолютные веганы. Другие, насекомоядные, предпочитают сверчков и червей. Существуют также зерноядные, которые в основном едят семена, плоды или белковую пищу.

При этом ни один вид птиц не приспособлен для того, чтобы есть пищу, приготовленную с приправами и термически обработанную. Специи, соль и сахар в большом количестве вредны даже для человека, поэтому для птиц, с их ускоренным обменом веществ, они вредны в любом количестве.

«Не рекомендуется кормить птиц ни селедкой под шубой, ни салатом оливье, ни винегретом. Лучше накормить пернатого питомца специальными лакомствами для птиц», — цитирует Мишина АГН «Москва».

При этом орнитолог отметил, что если птица съела салат оливье, то сразу же везти её к ветеринару не стоит. Специалисту её нужно показать только в том случае, если началось расстройство желудка. Если никаких отклонений от нормы не наблюдается, значит, организм пернатого всё-таки смог переварить пищу.

Вадим Мишин также посоветовал хозяевам попугайчиков и других домашних птиц не наливать им спиртное и не давать курить. Как писал News.ru, алкоголь не приносит им удовольствия, да и затягиваться пернатые не умеют.