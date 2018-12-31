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Новогодний оливье оказался отравой для птиц

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Орнитологи попросили россиян не кормить птиц блюдами с новогоднего стола. По словам специалистов, для пернатых они крайне вредны.

Как пояснил руководитель проекта «Орнитарий» в московском парке «Сокольники» Вадим Мишин, птицы делятся на разные виды по типу питания. Одни абсолютные веганы. Другие, насекомоядные, предпочитают сверчков и червей. Существуют также зерноядные, которые в основном едят семена, плоды или белковую пищу.

При этом ни один вид птиц не приспособлен для того, чтобы есть пищу, приготовленную с приправами и термически обработанную. Специи, соль и сахар в большом количестве вредны даже для человека, поэтому для птиц, с их ускоренным обменом веществ, они вредны в любом количестве.

«Не рекомендуется кормить птиц ни селедкой под шубой, ни салатом оливье, ни винегретом. Лучше накормить пернатого питомца специальными лакомствами для птиц», — цитирует Мишина АГН «Москва».

При этом орнитолог отметил, что если птица съела салат оливье, то сразу же везти её к ветеринару не стоит. Специалисту её нужно показать только в том случае, если началось расстройство желудка. Если никаких отклонений от нормы не наблюдается, значит, организм пернатого всё-таки смог переварить пищу.

Вадим Мишин также посоветовал хозяевам попугайчиков и других домашних птиц не наливать им спиртное и не давать курить. Как писал News.ru, алкоголь не приносит им удовольствия, да и затягиваться пернатые не умеют.


#еда #птицы #новыйгод #салаты #оливье
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