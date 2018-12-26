Новогодние видео покажут на фасадах домов в Москве

На фасадах домов, на цифровых билбордах и медиафасадах в центре Москвы покажут новогодние видеоролики.
«С 29 декабря на "домах-книжках" на улице Новый Арбат будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка и появятся новогодние видеоролики с тематической анимацией и непременными атрибутами новогоднего настроения: елочными игрушками, снежинками и фейерверком», — передаёт слова главы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджиева АГН «Москва».
По его словам, всего к Новому году будет украшено более двух тысячи объектов, информирует «Москва 24».
Как ранее писал News.ru, власти Москвы потратят на встречу 2019 года примерно один миллиард рублей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году и в три — если сравнивать с 2016 годом.