Новогодние видео покажут на фасадах домов в Москве

https://news.ru/storage/news/d865d11168e52c9ecf51587bcae18303/39d1cc83-e9ce-4a6a-b181-2cbca37634ab_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На фасадах домов, на цифровых билбордах и медиафасадах в центре Москвы покажут новогодние видеоролики.

«С 29 декабря на "домах-книжках" на улице Новый Арбат будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка и появятся новогодние видеоролики с тематической анимацией и непременными атрибутами новогоднего настроения: елочными игрушками, снежинками и фейерверком», — передаёт слова главы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджиева АГН «Москва».

По его словам, всего к Новому году будет украшено более двух тысячи объектов, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, власти Москвы потратят на встречу 2019 года примерно один миллиард рублей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году и в три — если сравнивать с 2016 годом.