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Новогодние видео покажут на фасадах домов в Москве

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

На фасадах домов, на цифровых билбордах и медиафасадах в центре Москвы покажут новогодние видеоролики.

«С 29 декабря на "домах-книжках" на улице Новый Арбат будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка и появятся новогодние видеоролики с тематической анимацией и непременными атрибутами новогоднего настроения: елочными игрушками, снежинками и фейерверком», — передаёт слова главы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджиева АГН «Москва».

По его словам, всего к Новому году будет украшено более двух тысячи объектов, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, власти Москвы потратят на встречу 2019 года примерно один миллиард рублей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году и в три — если сравнивать с 2016 годом.


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