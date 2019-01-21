Новогодние каникулы в России могут сократить

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил о возможности пересмотра длительности новогодних каникул. По его словам, право самостоятельно назначать их продолжительность может быть предоставлено работодателям.
При этом работодателям придётся согласовывать вопрос с трудовыми коллективами. Об этом парламентарий рассказал в интервью «Российской газете».
Рязанский рассказал, что некоторые депутаты предлагают дать гражданам возможность самим назначать продолжительность праздничного отдыха.
«Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придёт на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик ещё празднует», — сказал сенатор.
По мнению Рязанского, в любом случае государство должно участвовать в регулировании сроков праздников.
Ранее News.ru сообщал, что в новогодние праздники тысячи россиян сгубил алкоголь. За прошедшие каникулы около 12 тыс. россиян умерли от последствий приёма алкогольных напитков. Из них — 78% мужчин и 22% женщин. Данные охватывают временной период с 1 по 12 января. Эти данные озвучил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.