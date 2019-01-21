Новогодние каникулы в России могут сократить

https://news.ru/storage/news/583ae66e043aa3536cb9bc665f9f0ae8/f02565ef-d0a9-4a08-98b9-488702a3fe88_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил о возможности пересмотра длительности новогодних каникул. По его словам, право самостоятельно назначать их продолжительность может быть предоставлено работодателям.

При этом работодателям придётся согласовывать вопрос с трудовыми коллективами. Об этом парламентарий рассказал в интервью «Российской газете».

Рязанский рассказал, что некоторые депутаты предлагают дать гражданам возможность самим назначать продолжительность праздничного отдыха.

«Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придёт на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик ещё празднует», — сказал сенатор.

По мнению Рязанского, в любом случае государство должно участвовать в регулировании сроков праздников.

Ранее News.ru сообщал, что в новогодние праздники тысячи россиян сгубил алкоголь. За прошедшие каникулы около 12 тыс. россиян умерли от последствий приёма алкогольных напитков. Из них — 78% мужчин и 22% женщин. Данные охватывают временной период с 1 по 12 января. Эти данные озвучил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.