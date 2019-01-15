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Новогодние каникулы приносят россиянам депрессию

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Более четверти россиян остались недовольны тем, как прошли их новогодние каникулы, сообщает ВЦИОМ. Социологи объяснили, с чем связано рекордное количество — 27% — недовольных прошедшими праздниками.

По словам ведущего научного сотрудника Института социологии РАН Леонтия Бызова, 10 выходных дней приносят гражданам страны больше стресса, чем расслабления. Дело в том, что человек привыкает к рутине, а когда его из неё вырывают, чувствует тревогу, которая переходит в депрессию.

Кроме того, по словам эксперта, каждый праздничный день в текущих экономических условиях сам по себе убыточен. Сама затея устроить россиянам новогоднюю «сиесту» была неправильной с самого начала, считает эксперт.

Специалист уверен, что лучше было бы дать 10 выходных летом, когда россиянам есть, чем себя занять, а естественный фон в отличие от января более позитивен.

Гендиректор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина полагает, что недовольство праздниками связано с нехваткой свободных средств.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов заявил, что длинные зимние каникулы расхолаживают людей. Он поддержал идею Бызова о том, что полезнее длинные выходные были бы весной или летом, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что у россиян накопилось слишком много претензий к правительству страны, возглавляемому Дмитрием Медведевым. Прежде всего граждан беспокоят рост цен, снижение уровня доходов и растущая безработица.


#праздники #россияне #новыйгод #депрессия
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