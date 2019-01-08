Новогодние ёлки помогают животным

https://news.ru/storage/news/92bc4dcafdda5c586f11e43d4172864d/29ea1642-2c89-40a4-bf45-abebae54d0f5_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Как избавиться от праздничного дерева с пользой

Новогодние праздники подходят к концу, и в скором времени перед россиянами встанет вопрос о том, куда определить праздничные ёлки. Большинство выкинет их на ближайшую свалку, однако есть способы избавиться от отслуживших деревьев с пользой для окружающего мира.

На радость животным

Накануне в Берлине непроданные новогодние ели стали праздничной закуской для обитателей зоопарка. Обезьянам подарили деревья, украшенные овощами, а тиграм — мясом. Слоны тоже не отказались от лакомства в виде молодых хвойных деревьев. Однако зоопарк принимает только свежие ели от проверенных поставщиков, пишет Daily Mail. Сотрудники следят за тем, чтобы они до этого не были украшены, потому что в таком случае на деревьях могут остаться химикаты.

В России отслужившие ели также можно сдать на утилизацию. В прошлом году в Санкт-Петербурге активисты провели акцию по их сбору. Деревья были отправлены на переработку, а после — в центры помощи животным, песцам Джеки и Джесси, а также гималайским медведям Маше и Мише. Щепки пошли не только на подкормку, но и на подстилку. Без подарков не остались и обитатели Московского зоопарка. Им были отправлены переданные в специальные пункты приема ели, которые не продали перед Новым годом. Работники зверинца отметили, что травоядные с большим удовольствием едят ёлки, копытные стачивают о них зубы, в то время как представители семейства кошачьих любят с ними играть. Обезьяны, в свою очередь, даже причёсываются иголками деревьев, пишет сайт телеканала «360». Такие мероприятия позитивно сказываются на эмоциональном состоянии питомцев.

Жизнь новым растениям

Главное новогоднее украшение дома может принести пользу не только животным. Отнесённые в пункты приема ели, сосны или пихты отправляют на переработку. Там из них делают щепу, а после — растительный грунт. Его можно увидеть в тёплое время года на цветочных клумбах. Подобные акции проводятся в России не первый год.

Куда нести ёлку

Для того чтобы отслужившие деревья принесли пользу окружающей среде, в Москве была организована акция «Ёлочный круговорот». В ходе неё по всему городу открываются пункты приёма новогодних деревьев. Ёлки, пихты и сосны будут переработаны и впоследствии использованы в производстве почвогрунта, а также для отсыпки дорожек. Акция начала действовать совсем недавно — в 2016 году. На тот момент в столице был открыт только один пункт приёма. В 2017 году их число увеличилось, а уже в прошлом году участниками акции стали более семи тысяч человек. Отнести деревья в пункты приёма горожане могут до 1 марта. На переработку можно сдать любые деревья, однако их нужно хорошо очистить от мишуры и украшений.