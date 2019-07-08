https://static.news.ru/photo/69886c94-a144-11e9-95e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mos.ru

Новая площадка для отдыха появится в пойме реки Яуза на северо-востоке Москвы. Ранее на этой территории был недостроенный горнолыжный комплекс.

На портале мэра и правительства Москвы сообщается, что зона будет обустроена по желанию местных жителей.

Её центральными элементами станут ротонда и большой цветник. Оставшуюся на месте бывшей стройки дугообразную бетонную плиту превратят в прогулочную галерею протяжённостью более 100 метров, — цитирует сообщение пресс-службы департамента капитального ремонта столицы « Москва 24 ».

Отмечается, что строительные работы завершатся уже в этом году.

Как ранее писал News.ru, построение комфортной среды должно быть одной из главных идей развития современных мегаполисов. Для её воплощения в жизнь городские власти вынуждены иногда принимать непопулярные решения, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.