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Новая волна задержаний ЛГБТ началась в Чечне

Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Порядка 40 мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации были задержаны в Чеченской Республике, заявили активисты Российской ЛГБТ-сети.

«По крайней мере двое задержанных скончались в результате пыток. <…> Местная полиция делает всё возможное для того, чтобы они не могли выехать из республики или впоследствии добиваться защиты в суде», — сказал председатель движения Игорь Кочетков.

По его словам, представителям сексуальных меньшинств «угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки».

Как сообщает «Ридус», новая волна репрессий началась с задержания администратора одной из групп во «ВКонтакте», где общались кавказские геи.

Ранее News.ru писал, что группа стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию расследовать нарушение прав человека в Чечне. С соответствующим заявлением выступили Бельгия, Британия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.


#ЛГБТ-сообщество #чечня
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