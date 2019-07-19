https://static.news.ru/photo/7c77b738-aa31-11e9-b458-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Синоптики не спешат порадовать москвичей прогнозами о солнечной погоде. В столичном Метеобюро предупреждают о новой волне дождей, которая накроет город уже в среду, 24 июля. Правда, на время осадки всё же прекратятся.

Перерыв у дождей будет. Уже в воскресенье (21 июля. — News.ru) дожди ослабнут, а в понедельник и вторник (22 и 23 июля. — News.ru) ожидается сухая погода, но уже в среду дожди снова начнутся, — рассказала РИА Новости главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, ничего необычного в таком количестве осадков нет. В этом году дождей было совсем мало, поэтому июль выдался особенно дождливым.

Ранее климатолог Александр Чернокульский рассказал, что в ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода. Вероятность температурных рекордов является высокой из-за прихода блокирующего антициклона, писал News.ru.