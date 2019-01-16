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Новая вакцина защитит россиян от гриппа

Кардашов Антон/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Роспотребнадзор согласовывает план перехода на новую вакцину от гриппа, которую начнут получать россияне в конце зимы и начале весны. Недавно он был утверждён министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

По словам заместителя главы Минздрава Сергея Краевого, вакцина является квадривалентной.

«Её смысл заключается в том, что мы, по сути дела, вводим четвёртый антиген гриппа В, тот, который нам даёт хвост эпидемии в конце зимы, начале весны, как раз именно это рассматривается сейчас», — пояснил он во время Гайдаровского форума.

Краевой отметил, что план прорабатывается совместно с Министерством промышленности и торговли, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что распространение гриппа и ОРВИ превысило эпидемиологический порог в десяти регионах России. В большинстве случаев чаще стали заболевать дети. Пациентов атакует вирус гриппа типа А, а также респираторные инфекции: парагрипп, аденовирус, РС-вирусы и другие.


#здоровье #РОСПОТРЕБНАДЗОР #Минздрав #вакцины #грипп #вакцинация
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