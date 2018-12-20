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Новая станция метро открыта на «зелёной» ветке в Москве

Антон Кардашов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Она построена на действующем участке «зелёной» ветки между «Речным вокзалом» и «Ховрино».

Собянин отметил, что «это большое событие для Левобережного района», и напомнил, что на перспективных планах «Беломорская» была обозначена ещё в 60-х годах прошлого века.

«Не прошло и шестидесяти лет, как эта станция появилась», — сказал Собянин на церемонии открытия.

Новая станция была предусмотрена в процессе строительства перегона метро, для неё был зарезервирован прямой участок линии и возведена часть конструкций. Планы о целесообразности появления «Беломорской» неоднократно менялись, но в конечном итоге её было решено построить. Этому способствовали в том числе и многочисленные обращения к властям местных жителей, сообщает «Москва 24».

Станция рассчитана на 110 тыс. пассажиров в сутки и разгрузит станцию «Речной вокзал». Она стала 260-й в московской подземке. В дизайне интерьеров станции присутствуют мотивы природы Русского Севера. Полы облицованы серым сибирским гранитом, колонны и стены выполнены в белом цвете, подвесные потолки — цвета морской волны, а светодиодные инсталляции создают иллюзию северного сияния.

Как отметил Сергей Собянин, 2018 год стал рекордным для метростроителей — завершено строительство 33 километров линий и 17 станций.

Как ранее сообщал News.ru, в январе 2019 года планируется открыть первый участок Некрасовской линии. Движение поездов запустят на участке между станциями «Косино» и «Некрасовка».


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