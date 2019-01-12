Новая станция метро появится в Гольяново

https://news.ru/storage/news/e0ba4549a5af8e20dbf9e56fbc0ca411/5e3f9ad5-306f-4374-b9d3-b4b6d2563270_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Столичные власти приняли решение о строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии. Она появится в районе Гольяново.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в данный момент решение уже принято. Сейчас ведётся подготовка и проработка необходимых документов.

«По нашим оценкам, строительство может начаться в 2022-2023 годах», — сообщил он.

То, что район уже застроен, сильно осложнит работу. Специалисты выяснят, на какой глубине можно строить станцию и тоннели в этой местности.

Ранее News.ru писал о том, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отдаст столичному метрополитену восемь участков в центре города для строительства инженерных коммуникаций.