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Новая станция метро появится в Гольяново

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Столичные власти приняли решение о строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии. Она появится в районе Гольяново.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в данный момент решение уже принято. Сейчас ведётся подготовка и проработка необходимых документов.

«По нашим оценкам, строительство может начаться в 2022-2023 годах», — сообщил он.

То, что район уже застроен, сильно осложнит работу. Специалисты выяснят, на какой глубине можно строить станцию и тоннели в этой местности.

Ранее News.ru писал о том, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отдаст столичному метрополитену восемь участков в центре города для строительства инженерных коммуникаций.


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