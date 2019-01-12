Новая станция метро появится в Гольяново

Столичные власти приняли решение о строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии. Она появится в районе Гольяново.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в данный момент решение уже принято. Сейчас ведётся подготовка и проработка необходимых документов.
«По нашим оценкам, строительство может начаться в 2022-2023 годах», — сообщил он.
То, что район уже застроен, сильно осложнит работу. Специалисты выяснят, на какой глубине можно строить станцию и тоннели в этой местности.
Ранее News.ru писал о том, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отдаст столичному метрополитену восемь участков в центре города для строительства инженерных коммуникаций.